Feci kaza! Aile yok oldu: 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Kahramanmaraş-Adıyaman kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada biri bebek 3 kişi yaşamını yitirdi, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı. Belören kasabası yol ayrımında yaşanan faciada ekipler seferber olurken, hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğunun hayatını kaybetmesi yürekleri dağladı.
Adıyaman'da meydana gelen trafik kazası bir aileyi yasa boğdu. Veysel C. yönetimindeki 55 AV 926 plakalı otomobil ile Serkan S. idaresindeki 01 AID 574 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören kasabası yol ayrımında şiddetli şekilde çarpıştı.
CAN PAZARI YAŞANDI
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan çok sayıda kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Kazada yaralanan sürücüler ile Aysel C., Muhammed Burak C., Emir Mirza C., Eymen Mirza C., Deniz Yaren C. ve Buse K. ambulanslarla Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki hastanelere kaldırıldı.
Ancak hastaneden gelen haber acıyı katladı. Yaralılardan Aysel C. ile çocukları Muhammed Burak C. ve 1 yaşındaki Deniz Yaren C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Feci kazada 2'si çocuk 5 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Adıyaman'ı yasa boğan kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.