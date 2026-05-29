Erzincan'da otomobil takla attı: 1'i bebek 3 yaralı
Giriş Tarihi:
|
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin araziye devrilmesi sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İ.S. (29), idaresindeki 34 MZK 569 plakalı otomobil, Refahiye ilçesi Çobanlı mevkisinde kontrolden çıkarak takla atıp araziye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki G.S. (29) ve A.A.S. (1) ambulanslarla Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.