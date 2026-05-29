Bayram tatili bitti, dönüş çilesi başladı! Trafik yoğunluğu kilometrelerce uzadı

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de araç yoğunluğu kilometrelerce kuyruk oluştururken, özellikle Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Ekipler, "kilit kavşak"ta ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.

Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ya da tatil beldelerine giden milyonlarca vatandaş dönüş yoluna geçti.

Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktası olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda akşam saatlerinden itibaren yoğunluk etkili oldu.

Yoğunluk sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman trafik akışında yavaşlamalar yaşanırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi. Trafik ekipleri, yoğunluğun yaşandığı güzergahlarda önlem aldı. Ekipler, kavşaklar ve bağlantı yollarında trafiğin aksamaması için çalışma yaptı.