Ardahan'da sır ölüm! Kaybolan kadın derede ölü bulundu

Ardahan'ın Göle ilçesinde sabah saatlerinde dereye gittiği görülen 53 yaşındaki kadın, yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu derede ölü bulundu. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmaların ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.