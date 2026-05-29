Ardahan'da sır ölüm! Kaybolan kadın derede ölü bulundu
Ardahan'ın Göle ilçesinde sabah saatlerinde dereye gittiği görülen 53 yaşındaki kadın, yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucu derede ölü bulundu. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede yürüttüğü çalışmaların ardından kadının cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Göle ilçesine bağlı Gedik köyünde yaşayan H.K.'nin (53) sabahın erken saatlerinde dereye gittiğini gören yakınları, dönmediğini fark edince arama başladı.
Yakınlarının aramaları sonuç vermeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, arama çalışmalarını dere etrafında yoğunlaştırdı. Derede H.K.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.