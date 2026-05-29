Adana'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 şüpheli tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında yaşanan gerilim kurban pazarında yeniden alevlendi. Taraflar arasında yaşanan kavgada pompalı tüfek ve silahlarını devreye girerken, olayda 1 kişi başından vurularak hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı arifesinde ilçedeki kurban pazarında meydana gelen kavga faciayla sonlandı. İddiaya göre, yaklaşık 4 yıl önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı.

1 ÖLÜ 2 YARALI

Pompalı tüfek ve silahların kullanıldığı kavgada başından vurulan Sinan Köten ağır yaralanırken M.K. ve K.K. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Köten kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 TUTUKLAMA



Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olay yerinde 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.T., M.T. ve E.T. tutuklandı.

Şüpheli E.G. adli kontrol şartıyla, F.T. ile Y.T. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralanan M.K. ile K.K.'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.