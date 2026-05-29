1453 ruhu dijital çağla buluştu! İstanbul'un fethine "Türkiye Yüzyılı" damgası
İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği dev organizasyonlarla büyük bir coşku içinde kutlanıyor. Sultanahmet’ten Rumeli Hisarı’na kadar şehrin dört bir yanı dijital şölenlere ve mehteran seslerine sahne olurken; fethin sarsılmaz ruhu, ecdadın bilimsel mirası ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla harmanlanarak geleceğe taşınıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde hazırlanan "Zihnin Fethi" dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İstanbul'un fethini yalnızca askerî bir zafer olarak değil; aynı zamanda entelektüel, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alan proje kapsamında hazırlanan video mapping gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuldu.
Sultanahmet Meydanı'nda kurulan özel etkinlik çadırında gerçekleştirilen çalışma, fethi sadece bir toprak kazanımı olarak değil; düşünce biçimlerini, bilimi ve kültürel yaklaşımı Doğu-Batı ekseninde yeniden şekillendiren köklü bir süreç olarak yorumluyor. Gösteride, Fatih Sultan Mehmet Han'ın temellerini attığı bilimsel ve kültürel miras ile günümüz vizyonu arasındaki tarihsel bağ, kronolojik bir anlatımla aktarılıyor.
FETİH COŞKUSU ŞEHRİN FARKLI NOKTALARINA TAŞINIYOR
Sultanahmet'teki özel çadırda sunulan kapalı alan gösterimi; fethin düşünsel arka planını, Fatih Sultan Mehmet'in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden balistik hesaplamalardaki matematiksel yaklaşımına kadar geniş bir perspektifle ele alıyor. Gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlerden surların aşılma sürecine, fethin inanç özgürlüğünü koruyan hukuki boyutundan Ali Kuşçu'nun astronomi çalışmalarına uzanan kültürel mirasa kadar birçok unsur izleyiciye aktarılıyor.
Gösteri ayrıca, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nin 1453 yılındaki kurucu rolünden günümüzdeki konumuna uzanan tarihsel sürekliliği vurgularken; geçmişten gelen bilimsel birikimin günümüz uyduları, havacılık çalışmaları ve yerli teknoloji hamleleriyle "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda nasıl karşılık bulduğunu anlatıyor.