CANLI YAYIN

Yola çıkan domuz kazaya neden oldu: Yaralılar var

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Yola çıkan domuz kazaya neden oldu: Yaralılar var

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde domuza çarpan otomobil şarampole devrildi.

K.Ç. idaresindeki 23 ADD 418 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yeniköy mevkisinde yola çıkan domuza çarptı.

Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın