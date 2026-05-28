Yola çıkan domuz kazaya neden oldu: Yaralılar var
Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobil şarampole devrildi. Kazada 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı.
K.Ç. idaresindeki 23 ADD 418 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunun Yeniköy mevkisinde yola çıkan domuza çarptı.
Kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.