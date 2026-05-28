Kütahya'da 20 dakika arayla peş peşe iki deprem!

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saat 01,59'da 2.7 büyüklüğünde, saat 02.19'da ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can kaybı, yaralanan ya da mal kaybı yaşanmadı.