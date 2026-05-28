Kütahya'da 20 dakika arayla peş peşe iki deprem!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saat 01,59'da 2.7 büyüklüğünde, saat 02.19'da ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir can kaybı, yaralanan ya da mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk deprem saat 01.59'da meydana geldi. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçüldü. İlk sarsıntının ardından bölgede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, yaklaşık 20 dakika sonra ikinci bir deprem daha kaydedildi.

AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgiye göre deprem Kütahya'nın Domaniç ilçesinde meydnana geldi. (Foto: AFAD)

2.7'NİN ARDINDAN 3.6'LIK SARSINTI

Saat 02.19'da meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre mahallelerde de hissedildi.

Gece saatlerinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşların evlerinden çıkarak sokakta beklediği görüldü.

İlk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih - Saat Enlem Boylam Derinlik (km) Tip Büyüklük Yer
2026-03-25 10:41:02 39.26000 29.00417 7.03 ML 1.5 Simav
2026-03-25 10:21:05 37.32278 37.04389 6.02 ML 1.3 Pazarcık
2026-03-25 09:46:35 39.19028 28.13194 7.00 ML 1.7 Sındırgı
2026-03-25 09:16:34 36.98583 35.71444 6.77 ML 1.4 Ceyhan
2026-03-25 09:15:57 38.08306 32.68583 7.00 ML 0.9 Selçuklu
2026-03-25 09:10:00 39.22083 29.05639 11.54 ML 2.1 Hisarcık
2026-03-25 09:02:14 39.21222 29.04861 10.38 ML 1.6 Hisarcık
2026-03-25 08:40:54 40.15778 35.98306 16.71 ML 1.2 Zile
2026-03-25 08:08:13 38.21306 38.72222 14.31 ML 2.4 Pütürge
2026-03-25 07:31:16 39.16611 37.88861 11.06 ML 1.4 Kangal
2026-03-25 07:22:44 39.57861 41.17361 12.94 ML 2.2 Tekman
2026-03-25 07:05:08 38.08556 36.60611 7.00 ML 2.0 Göksun
2026-03-25 06:56:40 36.06500 36.05806 6.38 ML 1.3 Defne
2026-03-25 06:35:43 38.66278 31.29111 8.08 ML 1.3 Sultandağı
2026-03-25 06:24:28 38.13417 36.85250 7.00 ML 1.5 Afşin

