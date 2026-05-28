Kastamonu'da yangın paniği: 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Müdahale ile alevler söndürüldü ancak iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.