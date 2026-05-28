Kastamonu'da can pazarı! Kazada 3 kişi öldü 1 yaralı var

Kastamonu'nun Araç ilçesinde seyir halindeki otomobil istinat duvarına çarptı ve korkunç bir kaza yaşandı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 1 kişi ağır yaralandı.

B.S. (71) idaresindeki 54 AGG 037 plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yol ayrımında istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.S. (66) ve M.K. (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan N.K. (62) ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.