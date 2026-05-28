Kapadokya’da havada panik! Motor arızası yapan hava aracı zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı

Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde gün batımı uçuşu sırasında motor arızası yaşayan microlight hava aracı, pilotun kritik müdahalesiyle zorunlu iniş yaptı. Avanos’tan havalanan hava aracında bulunan pilot ve yolcu hafif yaralanırken, faciayı saniyelerle önleyen iniş anı büyük paniğe neden oldu.

Kapadokya semalarında korku dolu anlar yaşandı. Avanos ilçesine bağlı Paşabağları bölgesinden havalanan microlight hava aracı, kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra motor arızası verdi. Havadayken arızayı fark eden 53 yaşındaki pilot Ş.Ş., acil durum prosedürlerini devreye alarak zorunlu iniş kararı verdi.

FACİAYI SON ANDA ÖNLEDİ

Uçhisar beldesindeki Güvercinlik Vadisi sınırlarında bulunan boş bir alana yönelen pilot, yaklaşık 150 metrelik iniş sahasına yaklaşırken bölgede bulunan çukuru son anda fark etti. Hava aracının çukura düşmesini önlemek için yeniden kısa süreli havalanan pilot, büyük bir soğukkanlılıkla manevra yaparak daha güvenli bir noktaya kontrollü iniş gerçekleştirdi.

PİLOT VE YOLCU YARALANDI

Zorunlu iniş sırasında pilot Ş.Ş. ile 28 yaşındaki yolcu Ö.C. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından microlight hava aracının bulunduğu bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili sivil havacılık birimleri, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılırken, işletme yetkilileri tüm resmi prosedürlerin işletildiğini ve gerekli raporlamaların yapıldığını açıkladı.