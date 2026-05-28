"Hakkınızda şikayet var" mesajı aldıysanız dikkat: Büyük tuzak deşifre oldu

Son dönemde kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar 'Hakkınızda şikâyet var, savcılığa gitmeden bu işi kapatabiliriz' yalanıyla onlarca kişiyi dolandırdı. Y.E., gerçek avukatların isim, soy isim ve fotoğraflarını kullanarak güven kazanan dolandırıcıların tuzağına düşenlerden biri oldu.

İnternette kontrol ettiğimde aynı isimde gerçek bir avukat olduğunu görünce daha inandırıcı geldi" ifadelerini kullandı. Şüphelilerin, "17 yaşındaki bir kişiyle cinsel içerikli konuşmalarınız var. Dosya savcılığa taşınacak.

SABAH'a konuşan Y.E., kendisine WhatsApp üzerinden ulaşan kişinin Ankara'da faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda çalıştığını söylediğini belirterek " Karşımdaki kişi güven oluşturmak amacıyla avukatlık sicil numarasını paylaşabileceğini söyledi.

Yakınlarınız da bunu öğrenecek. 57 bin lira öderseniz dosyayı kapatırız" dediğini anlatan Y.E, "Böyle bir yazışma yapmadığımı ve Ankara'da kimseyi tanımadığımı söylememe rağmen sürekli arama ve mesajlarla baskıyı sürdürdüler" dedi.

Bir süre sonra karşısındaki kişinin avukat olduğuna inandığını belirten Y.E, verilen hesaba ödeme yaptığını ancak mobil bankacılık uygulamasındaki güvenlik uyarısıyla dolandırıldığını anladığını söyledi. Bankayla görüştüğünde savcılığa suç duyurusunda bulunması gerektiğini öğrendi.