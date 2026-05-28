Edirne’de sağanak ve dolu kabusu! Araçlar mahsur kaldı, yollar göle döndü
Edirne’de etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Kentte kısa sürede etkisini artıran yağış sonrası birçok cadde ve sokak adeta göle dönerken, suyla kaplanan yollarda çok sayıda araç mahsur kaldı.
Öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı. Yağan dolu ise vatandaşlara zor anlar yaşatırken, aniden bastıran yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
