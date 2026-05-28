Dünya devine AB freni! Temu’ya yasa dışı ürün cezası

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Temu'nun platformunda yasa dışı ürünlerin satışına ilişkin sistemik riskleri yeterince tespit etmediği ve değerlendirmediği bildirildi.

AB’nin gizli alışveriş testlerinde Temu’daki çok sayıda şarj cihazı güvenlik testlerinden geçemedi

Açıklamada, soruşturma kapsamında Temu'ya yönelik gizli alışveriş testlerinde seçilen şarj cihazlarının çok yüksek bölümünün temel güvenlik testlerinden geçemediği, bebek oyuncaklarının önemli bir kısmının kimyasal limitleri aştığı veya kopabilen parçalar nedeniyle boğulma riski taşıdığı için orta ve yüksek düzeyde güvenlik riskinin bulunduğu kaydedildi.

Temu'nun tavsiye sistemleri ve influencer destekli ürün tanıtım programlarının yasa dışı ürünlerin yayılma riskini yeterince değerlendirmediğine işaret edilen açıklamada, DSA kapsamında çok büyük çevrim içi platformların, hizmetleriyle bağlantılı sistemik riskleri titizlikle değerlendirmekle ve buna uygun önlemler almakla yükümlü oldukları vurgulandı.