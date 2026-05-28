Adres Kocaeli! Cezaevinden bayram iznine çıkıp dehşet saçtı: 2 kadını bıçaklayıp darp etti

Kocaeli’de cezaevinden Kurban Bayramı izniyle çıkan şahıs, evde bulunan eşini ve diğer bir kadını bıçaklayıp kişiyi darp etti. Kaçan zanlı, destekli operasyonla yakalanırken, çok sayıda suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde cezaevinden Kurban Bayramı iznine çıktığı öğrenilen kişinin, bıçakladığı 2 kişiden birinin eşi, diğerinin ise evde bulunan başka bir kadın olduğu öğrenildi.

Fotoğraf-İHA BAYRAM İZNİNE ÇIKIP KAN DÖKTÜ Olay, dün saat 20.00 sıralarında Topçular Mahallesi Topçular Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hükümlü olarak bulunduğu cezaevinden Kurban Bayramı nedeniyle izinli çıkan Ş.Ö., evde bulunan 2 kadını bıçakladı, 1 kişiyi de darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zanlının, karısı Gülişah Ö. ile evde bulunan Eda D.'yi sırtlarından bıçakladığı öğrenildi.