Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Çatalağaç Köyü yakınlarında meydana gelen kazada sürücü Pınar Uyanık ile araçta bulunan 3 yaşındaki Göktuğ Karagöz yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç Köyü yakınlarında Pınar Uyanık (32) idaresindeki 06 DEH 371 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Meydana gelen kazada sürücü Pınar Uyanık ile otomobilde bulunan 3 yaşındaki Göktuğ Karagöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.