Türkiye’den Avrupa’da bir ilk! Son beş yılın uçuş verileri açıklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’de havalimanlarına iniş-kalkış yapan sivil ticari uçak sayısı son 5 yılda 8 milyonu geçti. İstanbul Havalimanı tek başına toplam trafiğin dörtte birinden fazlasını üstlenirken yeni yatırımlar ve açılan havalimanları hava ulaşımındaki büyümeyi hızlandırdı.

Türkiye'de sivil havacılıkta son 5 yılda dikkat çeken bir büyüme yaşandı. DHMİ verilerine göre, 2021-2025 döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan ticari uçak sayısı 8 milyonun üzerine çıktı. Artan trafikle birlikte yeni havalimanları ve kapasite yatırımları da devreye alındı.

(Fotoğraf: AA)

SALGIN SONRASI TOPARLANMA HIZLANDI

Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte hava ulaşımında güçlü bir toparlanma yaşandı. 2021 yılında 1 milyon 204 bin 618 olan sivil ticari uçak trafiği, 2022'de 1 milyon 488 bin 626'ya yükseldi. Artış sonraki yıllarda da sürdü.

2023'te uçak trafiği 1 milyon 685 bin 877'ye çıkarken 2024'te bu sayı 1 milyon 772 bin 610 oldu. Geçen yıl ise toplam trafik yüzde 8,8 artışla 1 milyon 928 bin 411'e ulaştı. Uzmanlara göre bu artışta turizm hareketliliği, transit uçuş kapasitesinin genişlemesi ve yeni havalimanı yatırımları önemli rol oynadı.

(Fotoğraf: AA)

İSTANBUL HAVALİMANI ÖNE ÇIKTI

Son 5 yıllık dönemde İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki toplam sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasını tek başına karşıladı. Söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen iniş-kalkış sayısı 2 milyon 277 bin 840 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanı ayrıca Avrupa'da bir ilke imza attı. Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun devreye alınmasıyla üç uçağın aynı anda birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesi mümkün hale geldi.

(Fotoğraf: AA)

YENİ HAVALİMANLARI KAPASİTEYİ ARTIRDI

Türkiye'de son 5 yılda hava yolu altyapısına yönelik önemli projeler hayata geçirildi. Çukurova, Rize-Artvin ve Yeni Tokat havalimanlarının hizmete açılmasıyla birlikte bölgesel ulaşım kapasitesi güçlendi. Bunun yanında Antalya ve Esenboğa havalimanlarında yapılan yeni terminal ve tesis yatırımları da yoğunluğu azaltmaya yönelik önemli adımlar arasında yer aldı.

(Fotoğraf: AA)

İÇ HATLARDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Beş yıllık dönemde toplam uçak trafiğinin 4 milyon 290 bin 959'u iç hatlarda gerçekleşti. Dış hat uçuş sayısı ise 3 milyon 789 bin 183 oldu. Özellikle yaz sezonlarında Antalya, Muğla ve İstanbul merkezli dış hat uçuşlarında yoğunluk dikkat çekti.

YILLARA GÖRE SİVİL TİCARİ UÇAK TRAFİĞİ

Yıl İç Hat Dış Hat Toplam Trafik
2021 738.352 466.266 1.204.618
2022 786.150 702.476 1.488.626
2023 869.404 816.473 1.685.877
2024 903.060 869.550 1.772.610
2025 993.993 934.418 1.928.411

