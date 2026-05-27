Türkiye’den Avrupa’da bir ilk! Son beş yılın uçuş verileri açıklandı

Türkiye'de sivil havacılıkta son 5 yılda dikkat çeken bir büyüme yaşandı. DHMİ verilerine göre, 2021-2025 döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan ticari uçak sayısı 8 milyonun üzerine çıktı. Artan trafikle birlikte yeni havalimanları ve kapasite yatırımları da devreye alındı.

SALGIN SONRASI TOPARLANMA HIZLANDI

Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte hava ulaşımında güçlü bir toparlanma yaşandı. 2021 yılında 1 milyon 204 bin 618 olan sivil ticari uçak trafiği, 2022'de 1 milyon 488 bin 626'ya yükseldi. Artış sonraki yıllarda da sürdü.

2023'te uçak trafiği 1 milyon 685 bin 877'ye çıkarken 2024'te bu sayı 1 milyon 772 bin 610 oldu. Geçen yıl ise toplam trafik yüzde 8,8 artışla 1 milyon 928 bin 411'e ulaştı. Uzmanlara göre bu artışta turizm hareketliliği, transit uçuş kapasitesinin genişlemesi ve yeni havalimanı yatırımları önemli rol oynadı.