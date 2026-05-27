Türkiye’den Avrupa’da bir ilk! Son beş yılın uçuş verileri açıklandı
Türkiye’de havalimanlarına iniş-kalkış yapan sivil ticari uçak sayısı son 5 yılda 8 milyonu geçti. İstanbul Havalimanı tek başına toplam trafiğin dörtte birinden fazlasını üstlenirken yeni yatırımlar ve açılan havalimanları hava ulaşımındaki büyümeyi hızlandırdı.
Türkiye'de sivil havacılıkta son 5 yılda dikkat çeken bir büyüme yaşandı. DHMİ verilerine göre, 2021-2025 döneminde havalimanlarına iniş-kalkış yapan ticari uçak sayısı 8 milyonun üzerine çıktı. Artan trafikle birlikte yeni havalimanları ve kapasite yatırımları da devreye alındı.
SALGIN SONRASI TOPARLANMA HIZLANDI
Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte hava ulaşımında güçlü bir toparlanma yaşandı. 2021 yılında 1 milyon 204 bin 618 olan sivil ticari uçak trafiği, 2022'de 1 milyon 488 bin 626'ya yükseldi. Artış sonraki yıllarda da sürdü.
2023'te uçak trafiği 1 milyon 685 bin 877'ye çıkarken 2024'te bu sayı 1 milyon 772 bin 610 oldu. Geçen yıl ise toplam trafik yüzde 8,8 artışla 1 milyon 928 bin 411'e ulaştı. Uzmanlara göre bu artışta turizm hareketliliği, transit uçuş kapasitesinin genişlemesi ve yeni havalimanı yatırımları önemli rol oynadı.
İSTANBUL HAVALİMANI ÖNE ÇIKTI
Son 5 yıllık dönemde İstanbul Havalimanı, Türkiye'deki toplam sivil ticari uçak trafiğinin dörtte birinden fazlasını tek başına karşıladı. Söz konusu dönemde İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen iniş-kalkış sayısı 2 milyon 277 bin 840 olarak kayıtlara geçti.
Havalimanı ayrıca Avrupa'da bir ilke imza attı. Eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun devreye alınmasıyla üç uçağın aynı anda birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesi mümkün hale geldi.