Sinop'ta feci kaza! Araç istinat duvarına çarptı
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.T. idaresindeki 67 AFR 752 plakalı otomobil, Sinop-Kastamonu kara yolu Tekkeköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.