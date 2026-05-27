Sakarya’da kavşakta can pazarı! 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. D-014 kara yolunda meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'da trafik kazası bir kez daha yürekleri ağza getirdi. Kaynarca ilçesi Kayacık Mahallesi kavşağında, Y.Ş. yönetimindeki 06 PGK 81 plakalı otomobil ile M.A.D'nin kullandığı 41 ASZ 921 plakalı hafif ticari araç şiddetli şekilde çarpıştı.

KAVŞAKTA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ile hafif ticari araçta bulunan Y.Ö. ve Ö.Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.