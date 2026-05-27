Ordu’da alkollü sürücü park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
Ordu’nun Ünye ilçesinde alkollü bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafif ticari araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Takla atan otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kazaya karışan sürücünün 0.94 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde yaşanan kazada, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı.
Fatsa istikametinden Ünye şehir merkezi yönüne seyreden Mustafa U. yönetimindeki 52 FM 985 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 59 ACC 363 plakalı hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari aracın içerisinde Muharrem K.'nın bulunduğu öğrenildi.
OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla attı. Kazada sürücü Mustafa U. araç içerisinde sıkışırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Mustafa U. ile hafif ticari araçta bulunan Muharrem K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.