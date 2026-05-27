Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Mustafa U.'nun 0.94 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre tali yollardan sağlandı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililerin olayla ilgili teknik ve adli süreci sürdürdüğü öğrenildi.

Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Kazada araçta sıkışan oldu mu?

Takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri sürücüyü araçtan çıkardı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası kısa süreli ulaşım aksamasına neden oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü bildirildi.