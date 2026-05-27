Muş-Bingöl yolunda korkutan kaza! Otomobil ata çarptı: 7 yaralı

Kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Yaygın beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muş istikametine seyir halinde olan 16 BPE 420 plakalı otomobil, aniden yola çıkan ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrulurken, araçta bulunan aynı aileden A.E., H.E., M.E., H.E., H.E., M.E. ve S.E. yaralandı. Yola çıkan at ise olay yerinde telef oldu.