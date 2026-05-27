Muğla’da feci kaza! Otomobil takla attı: 5 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Muğla’nın Menteşe ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ters dönen araçta sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, Devetaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 BAD 141 plakalı otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Ters dönen otomobil içerisinde bulunan 5 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaralıları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

