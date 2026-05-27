Kötü kokunun ardındaki acı gerçek! Evde cansız beden bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartman dairesinden yayılan ağır kokular üzerine yapılan ihbar sonrası ekipler harekete geçti. Kurban Bayramı öncesi yaşanan olayda, itfaiyenin kapıyı açarak girdiği evde 40 yaşındaki Yusuf Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmit'te yayılan kötü kokular, acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden gelen yoğun koku çevre sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAPI AÇILMAYINCA İTFAİYE DEVREYE GİRDİ

Ekipler dairenin kapısını çaldı ancak içeriden herhangi bir yanıt alamadı. Kapının kilitli olması üzerine itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Daireye giren ekipler, 40 yaşındaki Yusuf Kaya'yı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ACI SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ölümün nedeninin netleşmesi için çalışma başlattı. Yusuf Kaya'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.