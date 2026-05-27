Kontrolden çıkan otomobil tarlada takla attı: Sürücü burnu bile kanamadan çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlada takla attı. Alaca-Zile karayolunda meydana gelen kazada araç hurdaya dönerken, sürücü Hasan Ç. mucize eseri yara almadan kurtuldu. Olay yerine sevk edilen ekipler inceleme başlatırken, araç çekiciyle kaldırıldı.

Kaza, Alaca ilçesi Alaca-Zile karayolu Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 06 EUP 246 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde herhangi bir sağlık sorununun olmadığını belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Takla atan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

