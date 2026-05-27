Kolonlardan gelen ses paniğe neden oldu!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 22 daire ve 8 iş yerinin bulunduğu 7 katlı bina, kolon ve kirişlerden ses geldiği yönündeki ihbar üzerine gece saatlerinde tedbir amaçlı tahliye edildi. Vatandaşların endişe dolu ihbarı sonrası bölgeye sevk edilen ekipler alarma geçerken, binada detaylı inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada oturan bazı vatandaşlar, kolon ve kirişlerden sesler geldiğini öne sürerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olası bir risk ihtimaline karşı içerisinde 22 daire ve 8 iş yerinin bulunduğu bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

AFAD'A BİLGİ VERİLDİ

Ekiplerin binada yaptığı ilk değerlendirmenin ardından durum AFAD ekiplerine bildirildi. Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, binanın taşıyıcı sistemine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.