Kocaeli'de 7 katlı binada ses paniği! Bina tedbiren boşaltıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kolon ve kirişlerden ses geldiği ihbarı üzerine 7 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. İçerisinde 22 daire ve 8 iş yerinin bulunduğu binada ekiplerin incelemesi sürerken, AFAD'a da bilgi verildi.