Kanlı alkol sofrası! Bıçaklanan adam yaşam savaşını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Okan Çetin (50), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı öne sürülen evde çıkan tartışma sırasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çetin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayetin perde arkasını aydınlatmak için 3 şüpheli gözaltına alındı.