Kanlı alkol sofrası! Bıçaklanan adam yaşam savaşını kaybetti
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir evde çıkan kavga ölümle sonuçlandı. Okan Çetin (50), arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı öne sürülen evde çıkan tartışma sırasında bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Çetin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cinayetin perde arkasını aydınlatmak için 3 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa'da gece saatlerinde yaşanan kanlı olay dehşete düşürdü. Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir evden gelen kavga ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Adrese ulaşan ekipler, Okan Çetin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu.
KAVGANIN SONU ÖLÜM OLDU
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Polis ekipleri, olayın yaşandığı evde bulunan ve Çetin'in arkadaşları oldukları belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olay öncesinde birlikte alkol aldığı iddia edilirken, kavganın çıkış nedeni ve cinayetin detayları soruşturma kapsamında mercek altına alındı.
Hayatını kaybeden Okan Çetin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.