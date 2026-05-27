Kadir İnanır için umutlu bekleyiş! Jülide Kural'dan yeni açıklama geldi

Usta isim, solunum sıkıntısı ve akciğerindeki tümör nedeniyle doktor kontrolünde entübe edilmişti. Hayat arkadaşı Jülide Kural, sanatçının sağlık durumu hakkında yaptığı son açıklamada, enfeksiyon değerlerinin ilk güne oranla daha iyi bir seyir izlediğini belirtti.

Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'dan gelen haberler sanat camiasını ve sevenlerini derinden üzdü. 14 Mayıs 2026 tarihinde rahatsızlanarak İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılan sanatçının, zatürre ve akciğerinde tespit edilen tümör nedeniyle yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Kadir İnanır en son böyle görüntülenmişti

Kural, "Akciğerde zatürrenin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi" demişti. Riskli bir durumla karşı karşıya olduklarını söyleyen Jülide Kural, "İnşallah güzel haberlerini alırız" ifadelerini de kullanmıştı.

Kural, sanatçının 2012 yılında bu tümörünün temizlendiğini fakat ilerleyen yıllarda takibinin sürdüğünü belirterek, "Akciğer enfeksiyonu olunca detaylı incelemede lekenin de tümör gibi büyüdüğünü gördüler. Ama ameliyat planlanmıyor" ifadelerini kullandı. İnanır'ın entübe edildiğini yine hayat arkadaşı Kural duyurmuştu.

"En son görüştüğümüzde rahatsız olan annemi sordu. 'Ablanı bırak sen iyi ol' dedim. İyiydi. Hatta espri bile yaptı, 'Beni çıkarın Levent'i yatırın' dedi."

Dayısının iyi olacağını ümit ettiklerini ifade eden Levent İnanır, üç gün önceki görüşmelerinde konuştuklarını da şöyle aktarmıştı:

Levent İnanır, usta oyuncunun yeterince oksijen alamadığını, oksijen alamadığında da kan değerlerinin düştüğünü bu sebeple de entübe edildiğini söylemişti.

SİNEMAYA ADANAN BİR ÖMÜR

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini gözler önüne serdi.

İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü'nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"nda finale kaldı. İnanır, 1968 'de de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

"Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Kara Gözlüm" filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Daha sonra "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Utanç", "Amansız Yol", "Kırık Bir Aşk Hikayesi", "Tatar Ramazan" ve "Yılanların Öcü" başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Kadir İnanır, uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Kaynak: AA