İstanbul nefes aldı! Yollar bayramın birinci gününde boş kaldı
Kurban Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu dikkat çekici şekilde düştü. Milyonlarca kişinin şehir dışına çıkması ve bayram ziyaretlerini farklı saatlere yayması nedeniyle megakentte yollar büyük ölçüde boş kalırken, trafik yoğunluğu akşam saatlerinde dahi yalnızca yüzde 36 seviyesinde ölçüldü. Kent genelinde alışılmış yoğunluk manzaralarının yerini akıcı ulaşım alırken, sürücüler bayramın ilk gününde rahat bir nefes aldı.
İstanbul, bayramın ilk gününde alışılmış trafik görüntülerinden uzak bir gün yaşadı. Normal günlerde saatler süren yoğunlukların yaşandığı ana arterlerde araçlar rahat ilerlerken, kent genelinde trafik büyük ölçüde akıcı seyretti.
MEGAKENTTE DİKKAT ÇEKEN SAKİNLİK
İBB CepTrafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 gibi son derece düşük bir seviyede ölçüldü. Gün içinde bayram ziyaretleri ve geziler nedeniyle hareketlilik artsa da yoğunluk akşam saatlerinde yüzde 36'da kaldı. Peki trafik yoğunluğu yaşanan bölgeler var mı? İşte o ilçeler…
AVCILAR'DA YOĞUNLUK
Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerliyor.
TEM'DE DÜŞÜK HIZ
TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaşlıyor.
Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.
SAHİL YOLLARINA BAYRAM AKINI
Özellikle sahil kesimlerine ulaşımı sağlayan yollarda ve bazı ilçe merkezlerinde de bayram hareketliliğine bağlı trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kent genelinde toplu ulaşım duraklarında da gün içinde zaman zaman yoğunluk oluştu.