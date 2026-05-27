İstanbul nefes aldı! Yollar bayramın birinci gününde boş kaldı

MEGAKENTTE DİKKAT ÇEKEN SAKİNLİK

İBB CepTrafik verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 6 gibi son derece düşük bir seviyede ölçüldü. Gün içinde bayram ziyaretleri ve geziler nedeniyle hareketlilik artsa da yoğunluk akşam saatlerinde yüzde 36'da kaldı. Peki trafik yoğunluğu yaşanan bölgeler var mı? İşte o ilçeler…

AVCILAR'DA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar Parseller mevkisi Küçükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Haramidere bölgesinde Çatalca yönünde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM'DE DÜŞÜK HIZ

TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde Edirne istikametinde yoğunluk nedeniyle sürücüler düşük hızda seyrediyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında da zaman zaman trafik yavaşlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Üsküdar, Göztepe ve Bostancı mevkilerinde bazı noktalarda lokal yoğunluk gözlenirken, TEM Otoyolu Ataşehir çevresi ile Ümraniye bağlantı yollarında da araçlar yavaş ilerliyor.