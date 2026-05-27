Erzurum’da ailelerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Toparlak Mahallesi’nde yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken, mahalleye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.