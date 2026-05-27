Erzurum’da ailelerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
Erzurum’un Palandöken ilçesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Toparlak Mahallesi’nde yaşanan olayda 5 kişi yaralanırken, mahalleye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Toparlak Mahallesi'nde iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.