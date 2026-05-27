Denizlerdeki renk değişiminin nedeni: Alg patlaması nedir, neden olur?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Denizlerde ve göllerde son yıllarda daha sık görülen renk değişimleri, uzmanlara göre sıradan bir doğa olayı değil. Artan sıcaklık, tarımsal kirlilik ve durağan sular “alg patlaması” riskini büyütüyor. Bu durum yalnızca suyu değil, balıkları, içme suyu kaynaklarını ve insan sağlığını da tehdit ediyor.

Kıyılarda oluşan renk değişimleri ve su yüzeyini kaplayan yoğun tabakalar son yıllarda daha sık görülmeye başladı. Özellikle sıcak havaların etkisiyle ortaya çıkan bu durumun nedeni ise "alg patlaması" olarak adlandırılan hızlı yosun çoğalması. Denizlerde, göllerde ve barajlarda görülebilen bu olay, çevresel dengenin bozulduğunu gösteren önemli işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.

ALG PATLAMASI NEDİR?

Alg patlaması, deniz veya tatlı sularda yaşayan mikroskobik yosunların kısa sürede kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla oluşuyor. Bu yoğun artış nedeniyle suyun rengi yeşil, kırmızı, kahverengi veya turuncuya dönebiliyor.

Bazı durumlarda su yüzeyinde köpük benzeri bir tabaka da oluşabiliyor. Özellikle sıcaklığın arttığı dönemlerde ve durağan sularda bu görüntü daha belirgin hale geliyor.

ALG PATLAMASI NEDEN OLUR?

Alg patlamasının en önemli nedenleri arasında suya karışan fazla besin maddeleri bulunuyor. Tarımda kullanılan gübreler, kanalizasyon suları ve evsel atıklar suya azot ile fosfor taşıyor. Bu maddeler yosunların hızla çoğalmasına neden oluyor.

Alg Patlamasını Tetikleyen Unsurlar

  • Tarımsal gübre kullanımı
  • Kanalizasyon ve evsel atıklar
  • Sıcak hava dalgaları
  • Durağan su yapısı
  • İklim değişikliği
  • Azot ve fosfor artışı

DENİZLERDE RENK DEĞİŞİMİ NEDEN YAŞANIYOR?

Alg yoğunluğu arttığında suyun doğal rengi değişiyor. Bazı bölgelerde deniz yüzeyi tamamen yeşil bir tabakayla kaplanırken, bazı alanlarda kırmızı veya turuncu görüntüler oluşabiliyor. Bu durum halk arasında zaman zaman "deniz salyası" ile karıştırılsa da her olay aynı nedenlerden kaynaklanmıyor. Ancak her iki durumda da temel sorun çevresel dengenin bozulması olarak gösteriliyor.

ALG PATLAMASININ ZARARLARI NELER?

Alg patlamaları yalnızca görüntü kirliliğine neden olmuyor. Deniz canlılarından insan sağlığına kadar geniş bir alanı etkileyebiliyor.

Başlıca Zararları

Etki Sonuç
Oksijen azalması Balık ölümleri
Güneş ışığının engellenmesi Su altı yaşamının zarar görmesi
Toksik madde oluşumu Sağlık riski
Ekosistem bozulması Canlı çeşitliliğinin azalması

İNSAN SAĞLIĞINI NASIL ETKİLİYOR?

Bazı alg türleri toksik madde üretebiliyor. Bu maddeler kirli suyla temas eden kişilerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle yoğun alg görülen bölgelerde:

  • Cilt tahrişi
  • Göz yanması
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Solunum sorunları

gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor.

