Denizlerdeki renk değişiminin nedeni: Alg patlaması nedir, neden olur?
Denizlerde ve göllerde son yıllarda daha sık görülen renk değişimleri, uzmanlara göre sıradan bir doğa olayı değil. Artan sıcaklık, tarımsal kirlilik ve durağan sular “alg patlaması” riskini büyütüyor. Bu durum yalnızca suyu değil, balıkları, içme suyu kaynaklarını ve insan sağlığını da tehdit ediyor.
Kıyılarda oluşan renk değişimleri ve su yüzeyini kaplayan yoğun tabakalar son yıllarda daha sık görülmeye başladı. Özellikle sıcak havaların etkisiyle ortaya çıkan bu durumun nedeni ise "alg patlaması" olarak adlandırılan hızlı yosun çoğalması. Denizlerde, göllerde ve barajlarda görülebilen bu olay, çevresel dengenin bozulduğunu gösteren önemli işaretlerden biri olarak kabul ediliyor.
ALG PATLAMASI NEDİR?
Alg patlaması, deniz veya tatlı sularda yaşayan mikroskobik yosunların kısa sürede kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla oluşuyor. Bu yoğun artış nedeniyle suyun rengi yeşil, kırmızı, kahverengi veya turuncuya dönebiliyor.
Bazı durumlarda su yüzeyinde köpük benzeri bir tabaka da oluşabiliyor. Özellikle sıcaklığın arttığı dönemlerde ve durağan sularda bu görüntü daha belirgin hale geliyor.
ALG PATLAMASI NEDEN OLUR?
Alg patlamasının en önemli nedenleri arasında suya karışan fazla besin maddeleri bulunuyor. Tarımda kullanılan gübreler, kanalizasyon suları ve evsel atıklar suya azot ile fosfor taşıyor. Bu maddeler yosunların hızla çoğalmasına neden oluyor.
Alg Patlamasını Tetikleyen Unsurlar
- Tarımsal gübre kullanımı
- Kanalizasyon ve evsel atıklar
- Sıcak hava dalgaları
- Durağan su yapısı
- İklim değişikliği
- Azot ve fosfor artışı