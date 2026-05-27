Bursa’da acı olay! Arkadaşlarıyla girdiği gölette can verdi

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren 16 yaşındaki Mustafa’dan acı haber geldi. Bir süre sonra kaybolduğu fark edilen çocuk için ekipler seferber oldu. AFAD ve dalgıç polislerin çalışması sonucu Mustafa’nın cansız bedenine ulaşıldı.