Borç hesabı kanlı bitti! Alacaklısını pencereden attan 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'de 22 Mayıs gecesi yüksekten düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Erdem Sarı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Borç meselesi nedeniyle bir dairede zorla tutulduğu öne sürülen Sarı'nın pencereden atıldığı iddiası dosyaya girerken, şüpheliler ise suçlamaları reddederek "Ayağı kaydı, düştü" savunmasını yaptı.

Küçükçekmece'de yaşanan şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 22 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında bir binadan düşerek ağır yaralanan Erdem Sarı'nın olay yerinde hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

BORÇ TARTIŞMASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, Erdem Sarı'nın borçları nedeniyle bir dairede zorla tutulduğu iddiasına ulaşıldı. Soruşturma kapsamında olay sırasında Sarı'nın yanında bulunduğu belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı.

İddialara göre şüpheliler, alacaklarını tahsil etmek amacıyla Sarı ile bir araya geldi. Görüşme sırasında yaşananların ardından Sarı'nın yüksekten düşerek yaşamını yitirmesi, olayın cinayet şüphesini gündeme taşıdı.

"AYAĞI KAYDI, DÜŞTÜ" SAVUNMASI

Cinayet Büro Amirliği'nde sorgulanan 4 şüphelinin haklarındaki suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Erdem Sarı ile borç meselesini konuştuklarını ancak olay sırasında Sarı'nın "ayağının kayarak pencereden düştüğünü" öne sürdükleri belirtildi.

Polis ekipleri ise olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için delilleri mercek altına aldı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Erdem Sarı'nın ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak adli incelemeler ve yargı süreci sonunda netlik kazanacak.