Bayramın ilk günü o ilçede sıcaklık rekoru!

Geçmişte Türkiye'nin sıcaklık rekorunu kıran Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde termometreler 46 dereceyi gösterdi. Mikroklima iklimiyle bilinen ilçede bunaltıcı sıcaklık hayatı adeta durma noktasına getirirken, vatandaşlar gölge ve kapalı alanlara sığındı.

Türkiye'nin en sıcak noktalarından biri olarak bilinen Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi, Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine kavurucu sıcaklıklarla gündeme geldi. Geçmişte 49,5 dereceyle ulusal sıcaklık rekoruna imza atan ilçe, bu kez 46 dereceyi gördü.

TERMOMETRELER 46'YI GÖSTERDİ

15 Ağustos 2023'te ölçülen 49,5 dereceyle Türkiye'nin tüm zamanlar sıcaklık rekorunu kıran Sarıcakaya'da sıcak hava dalgası etkisini bir kez daha gösterdi. İlçe merkezindeki dijital tabelalara yansıyan 46 derecelik sıcaklık, bayram gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı.

CADDELER BOŞ KALDI

Özellikle öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklık nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekici şekilde azaldı. Vatandaşların açık alanlardan uzak durarak gölgelik ve kapalı mekanlara yöneldiği gözlendi.

KAVURUCU SICAKLIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin sıcaklık rekorcusu ilçesinde etkili olan bunaltıcı hava, dron ile havadan da görüntülendi. Bayramın ilk gününde adeta fırına dönen Sarıcakaya'da sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesi bekleniyor.