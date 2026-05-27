Aydın’da korkutan yangın! Ev küle döndü

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen küle döndü. Kısa sürede büyüyen alevler mahallede paniğe neden olurken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki evlere sıçramaması için yoğun mücadele verdi. Yangın kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi'nde A.C.'ye ait evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

FOTOĞRAF (İHA) Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti.