A Milli Takım maç takvimi: 2026 Dünya Kupası Türkiye maçları ne zaman, hangi kanalda?

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKARSA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEK?

FIFA'nın yeni formatıyla birlikte turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek. Bu sistemde grup sıralaması büyük önem taşıyor. Türkiye grubunu lider tamamlarsa; B, E, F, I veya J Grubu üçüncülerinden biriyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip grubu ikinci bitirirse bu kez G Grubu ikincisiyle Dallas'ta sahaya çıkacak. En dikkat çekici senaryolardan biri ise üçüncülük ihtimali. Türkiye, grubunu üçüncü sırada tamamlasa bile en iyi sekiz üçüncü takım arasına girerse üst tura yükselebilecek. Bu durumda olası rakipler arasında grup liderleri bulunuyor.