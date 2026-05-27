A Milli Takım maç takvimi: 2026 Dünya Kupası Türkiye maçları ne zaman, hangi kanalda?
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Türkiye, play-off finalinde Kosova’yı geçerek 2026 bileti aldı. Ay-yıldızlılar grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. İlk sınav Kanada’da oynanacak. Dev turnuvanın tüm maçları TRT ekranlarından yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, yıllar süren hasreti sona erdirdi. Play-off finalinde Kosova'yı mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyonda D Grubu'nda mücadele edecek.
DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK EŞİKLER AŞILDI
Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi İspanya'nın üç puan gerisinde kalarak play-off oynamaya hak kazandı.
Play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle geçen milliler, finalde ise Kosova ile karşılaştı. Priştine'de oynanan mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, Türkiye'ye 24 yıl sonra Dünya Kupası kapısını açtı.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
A Milli Takım, grup aşamasında üç kritik karşılaşmaya çıkacak. İlk maç Kanada'da, diğer iki mücadele ise ABD'de oynanacak.
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası maç programı
|Maç
|Tarih
|Saat
|Avustralya - Türkiye
|14 Haziran 2026
|07.00
|Türkiye - Paraguay
|20 Haziran 2026
|06.00
|Türkiye - ABD
|26 Haziran 2026
|05.00
Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.