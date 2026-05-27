A Milli Takım maç takvimi: 2026 Dünya Kupası Türkiye maçları ne zaman, hangi kanalda?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine dönen Türkiye, play-off finalinde Kosova’yı geçerek 2026 bileti aldı. Ay-yıldızlılar grup aşamasında ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak. İlk sınav Kanada’da oynanacak. Dev turnuvanın tüm maçları TRT ekranlarından yayınlanacak.

A Milli Futbol Takımı, yıllar süren hasreti sona erdirdi. Play-off finalinde Kosova'yı mağlup eden ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Türkiye, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği dev organizasyonda D Grubu'nda mücadele edecek.

DÜNYA KUPASI YOLUNDA KRİTİK EŞİKLER AŞILDI

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi İspanya'nın üç puan gerisinde kalarak play-off oynamaya hak kazandı.

Play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle geçen milliler, finalde ise Kosova ile karşılaştı. Priştine'de oynanan mücadelede Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol, Türkiye'ye 24 yıl sonra Dünya Kupası kapısını açtı.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

A Milli Takım, grup aşamasında üç kritik karşılaşmaya çıkacak. İlk maç Kanada'da, diğer iki mücadele ise ABD'de oynanacak.

Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası maç programı

Maç Tarih Saat
Avustralya - Türkiye 14 Haziran 2026 07.00
Türkiye - Paraguay 20 Haziran 2026 06.00
Türkiye - ABD 26 Haziran 2026 05.00

Karşılaşmalar TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE GRUPTAN ÇIKARSA HANGİ TAKIMLA EŞLEŞECEK?

FIFA'nın yeni formatıyla birlikte turnuvada ilk kez 48 takım mücadele edecek. Bu sistemde grup sıralaması büyük önem taşıyor. Türkiye grubunu lider tamamlarsa; B, E, F, I veya J Grubu üçüncülerinden biriyle San Francisco Bay Area Stadı'nda karşılaşacak.

Ay-yıldızlı ekip grubu ikinci bitirirse bu kez G Grubu ikincisiyle Dallas'ta sahaya çıkacak. En dikkat çekici senaryolardan biri ise üçüncülük ihtimali. Türkiye, grubunu üçüncü sırada tamamlasa bile en iyi sekiz üçüncü takım arasına girerse üst tura yükselebilecek. Bu durumda olası rakipler arasında grup liderleri bulunuyor.

FIFA 2026 MAÇ TAKVİMİ

Grup Aşaması: 11 Haziran - 27 Haziran 2026

Son 32 Turu: 28 Haziran - 3 Temmuz 2026

Son 16 Turu: 4 - 7 Temmuz 2026

Çeyrek Finaller: 9 - 11 Temmuz 2026

Yarı Finaller: 14 - 15 Temmuz 2026

Üçüncülük Maçı: 18 Temmuz 2026

Final: 19 Temmuz 2026

Final karşılaşması ise New York/New Jersey'deki MetLife Stadı'nda oynanacak.

