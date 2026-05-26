Tüyler ürperten manzara! Ağaçta bulundu
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşanan olay mahallede vatandaşları şoke etti. Bir kişi, yaşadığı evin bahçesindeki ağaca asılı halde ölü bulundu. İhbar ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Diyarbakır'da duyanları görenleri dehşete düşüren bir olay meydana geldi.
Olay, Kayapınar ilçesine bağlı Peyas Mahallesi'nde tek katlı bahçeli evden gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞACA ASILMIŞ HALDE BULUNDU!
Bahçedeki ağaca asılı halde bulunan 35 yaşındaki B.S.'nin yapılan ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, B.S.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde detaylı inceleme gerçekleştirildi.
MORGA KALDIRILDI
Hayatını kaybeden B.S.'nin cenazesi, ölüm nedeninin net olarak belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayın nasıl meydana geldiğinin aydınlatılması için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.