Spiral taşı boğazını kesti: 1 ağır yaralı

Adıyaman'da bir işçi kesim esnasında spiral taşının kırılarak boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinde Aykut K. (26), isimli kişi kesim yaptığı sırada spiral makinesinin taşı kırıldı. Kırılan taşın bir parçası fırlayarak Aykut K'nın boğazını kesti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aykut K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aykut K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.