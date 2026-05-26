Şişli'de iş yerine silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

Şişli'de gece saatleri Gülbahar mahallesinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şişli'de gece saat 02.00 sıralarda bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Gülbahar Mahallesi Beşinci Yıldız Sokak'taki bir iş yerinin önünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.



YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.