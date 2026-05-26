Sakarya'da iki araç çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 7 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. D-014 kara yolundaki çarpışma sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.