Sakarya'da iki araç çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 7 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. D-014 kara yolundaki çarpışma sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında, sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından biri ağır durumdaki yaralılar, Kaynarca ve Yenikent devlet hastanelerine kaldırıldı.

