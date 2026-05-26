Sakarya'da iki araç çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü: 1’i ağır 7 yaralı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. D-014 kara yolundaki çarpışma sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ağır yaralanan bir kişi hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
D-014 kara yolu Kulaklı Mahallesi kavşağında, sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından biri ağır durumdaki yaralılar, Kaynarca ve Yenikent devlet hastanelerine kaldırıldı.