Kurbanlık yolu faciaya dönüştü! Baba öldü 2 oğlu yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlık almak için yola çıkan Faruk Küçükoğlu, kullandığı aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otobanda meydana gelen feci kazada Küçükoğlu'nun araçta bulunan 2 oğlu yaralanırken, bayram hazırlığı için başlayan yolculuk acı bir trajediyle son buldu.

Bayram öncesi yürek yakan kaza Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Faruk Küçükoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, kurbanlık almak amacıyla Karacabey istikametine seyir halindeyken Yolağzı mevkisinde kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle bariyerlere çarpan araç, çarpmanın şiddetiyle hurdaya döndü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Faruk Küçükoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

İKİ OĞLU YARALI KURTULDU

Araçta bulunan Küçükoğlu'nun 2 oğlu ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAYRAM ÖNCESİ ACI HABER

Kurban Bayramı hazırlıkları için çıktığı yolculukta hayatını kaybeden Faruk Küçükoğlu'nun ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Feci kazanın nedenine ilişkin jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.