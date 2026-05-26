Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde yoğunluk: Tezgahlara ilgi büyük

Kurban Bayramı öncesinde eksiklerini tamamlamak isteyen İstanbullular, Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelenlerin tercihi bölgedeki Mısır Çarşısı oldu.

Kurulan tezgahlardaki şeker, lokum, kuruyemiş ve çikolatalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Alışverişe çıkanlar, kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de yoğunluk oluşturdu.

Alışverişin gün boyu sürdüğü Eminönü'nde hediyelik eşya ve baharat dükkanlarında da hareketlilik gözlendi. Çarşılarda yoğunluk olduğunu ve satışların arttığını söyleyen esnaf Hasan Akbulut, "Bu yıl geçen seneye göre biraz daha kalabalık." dedi.