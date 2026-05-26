İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu! 626 bin liralık ceza yağdı

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi kaçak hayvan sevkiyatına geçit verilmedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 18-26 Mayıs tarihleri arasında TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde gerçekleştirdiği denetimlerde 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş hayvan yakalanarak muhafaza altına alındı. Kuralları hiçe sayan sürücülere toplam 626 bin 189 lira idari para cezası kesilirken, denetimlerin bayram öncesi daha da sıklaştırılacağı mesajı verildi.