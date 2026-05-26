İstanbul'da kaçak kurbanlık operasyonu! 626 bin liralık ceza yağdı
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi kaçak hayvan sevkiyatına geçit verilmedi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 18-26 Mayıs tarihleri arasında TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde gerçekleştirdiği denetimlerde 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş hayvan yakalanarak muhafaza altına alındı. Kuralları hiçe sayan sürücülere toplam 626 bin 189 lira idari para cezası kesilirken, denetimlerin bayram öncesi daha da sıklaştırılacağı mesajı verildi.
Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul polisi kaçak hayvan taşımacılığına karşı düğmeye bastı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu Kavacık Mevkii'nde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda araç mercek altına alındı.
Denetim noktalarında durdurulan kamyonet sürücüleri araçlarından indirilerek detaylı kontrollerden geçirildi. Yapılan incelemelerde araçlarda toplam 100 küçükbaş ve 26 büyükbaş kurbanlık hayvan bulunduğu tespit edildi.
Mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen hayvanlar muhafaza altına alınırken, ekipler yasal işlemleri de vakit kaybetmeden başlattı.
Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında toplam 626 bin 189 lira idari para cezası uygulandı.
Muhafaza altına alınan kurbanlık hayvanların ise gerekli işlemlerin yapılması için İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
Yetkililer, Kurban Bayramı öncesinde kaçak hayvan taşımacılığına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.