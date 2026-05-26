Hamamda rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir hamamda fenalaşan Afganistan uyruklu 12 yaşındaki Javid Soltani, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği öğrenildi.
Hamamyolu Caddesi'ndeki bir hamama yakınlarıyla giden Afganistan uyruklu 12 yaşındaki Javıd Soltanı, fenalık geçirdi.
İhbar üzerine hamama gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Javıd Soltanı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soltanı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.