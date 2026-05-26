Dolu ve sağanak muş’ta hayatı durma noktasına getirdi: İş yerlerini su bastı

Muş’ta etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı hayatı felç etti. Kısa sürede cadde ve sokakları suyla kaplayan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. Saray Mahallesi’ndeki bir markette büyük çapta maddi hasar oluşurken, belediye ekipleri bölgede su tahliye ve hasar tespit çalışmalarına başladı.