Bursa'da korkunç olay! Eski eşten benzinli saldırı: Ev savaş alanına döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, eski eşinin evine benzin dolu şişe atarak saldırı gerçekleştirdi. Olayda evin doğal gaz kombisinde patlama meydana gelirken, kısa sürede yükselen alevler evin büyük bölümüne yayıldı. Bölgeye 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken şans eseri yaralanan olmadı. Evde maddi hasar oluşturken kaçan şüpheli için inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mesudiye Mahallesi 1'inci Cumhuriyet Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. İddiaya göre saat 00.30 sıralarında Ferhat G. (45), eski eşi Mukaddes U.'nun (43) oturduğu eve geldi. Beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe veren Ferhat G., mutfak camını kırıp içeriye attıktan sonra olay yerinden kaçtı.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Yanıcı madde kısa sürede yangına neden olurken, olay sırasında doğal gaz kombisinin de patladığı öğrenildi. Patlama sesi ve yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN SIÇRAMADAN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki dairelere sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.