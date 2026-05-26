Bursa'da korkunç olay! Eski eşten benzinli saldırı: Ev savaş alanına döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, eski eşinin evine benzin dolu şişe atarak saldırı gerçekleştirdi. Olayda evin doğal gaz kombisinde patlama meydana gelirken, kısa sürede yükselen alevler evin büyük bölümüne yayıldı. Bölgeye 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken şans eseri yaralanan olmadı. Evde maddi hasar oluşturken kaçan şüpheli için inceleme başlatıldı.