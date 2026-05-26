Bursa’da 220 günde tablo tersine döndü! Kuraklık alarmı veren barajlarda doluluk yüzde 100’e ulaştı
Bursa’da yaklaşık 7 ay önce Doğancı ve Nilüfer barajlarında kritik seviyelere düşen su oranı, 220 günlük süreçte tamamen değişti. Yoğun yağışlar ve Uludağ’daki kar erimeleriyle barajlarda doluluk yüzde 100’e ulaştı. Kontrollü tahliyelerle dere yatakları için uyarı yapıldı.
Bursa barajları için sonbaharda verilen kuraklık alarmının ardından tablo tersine döndü. Yaklaşık 220 gün önce Doğancı ve Nilüfer barajlarında kritik seviyelere inen su oranı, yoğun yağışlar ve kar erimeleriyle yüzde 100'e ulaştı.
BURSA BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 100'E ÇIKTI
Kentte geçen yıl sonbaharda baraj havzalarında kuruyan alanlar ve çatlayan zeminler dikkat çekmişti. Su seviyelerinin kritik eşiklerin altına düşmesiyle birlikte Bursa genelinde kesintiler uygulanmış, kamuoyunda "Bursa susuz mu kalacak?" sorusu gündeme gelmişti.
BARAJLARDA 220 GÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Kış aylarında etkili olan yağışlar ve Uludağ'daki kar erimeleri, Bursa'nın içme suyu kaynaklarında hızlı toparlanma sağladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AKOM açıklamasına göre rezervuarlara yüksek debili su girişleri yaşandı.
Bu gelişmenin ardından bazı barajlarda kontrollü su salınımı başlatıldı. Tahliyelerin DSİ koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.