KONTROLLÜ TAHLİYE YAPILAN BARAJLAR Açıklamada kontrollü tahliye yapılan barajlar şöyle sıralandı: Doğancı Barajı, Nilüfer Barajı, Büyükorhan Cuma Barajı, Çınarcık Barajı, Gölbaşı Barajı ve Boğazköy Barajı. Doğancı Barajı'nda yüzde 100 doluluk sonrası açılan kapaklarla yapılan tahliye işlemi dron ile görüntülendi.

DERE YATAKLARI İÇİN ANİ YÜKSELME UYARISI Yetkililer, tahliye süreci nedeniyle akarsu yataklarında ani su yükselmeleri yaşanabileceğini bildirdi. Vatandaşlardan dere yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları istendi. Ulaşım yolları, tarım arazileri ve düşük kotlu bölgelerde gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Bursa barajları için kuraklık endişesi yerini bu kez kontrollü tahliye ve taşkın riskine yönelik tedbirlere bıraktı.

BURSA'DA TAŞKIN RİSKİ VAR MI? Yetkililerin uyarısı, doğrudan ani su yükselmeleri ve düşük kotlu bölgelerde tedbir ihtiyacına işaret ediyor. Kontrollü tahliye sürecinde taşkın riskinin artmaması için dere yataklarından uzak durulması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerekiyor.