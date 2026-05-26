Bursa’da 220 günde tablo tersine döndü! Kuraklık alarmı veren barajlarda doluluk yüzde 100’e ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Bursa’da yaklaşık 7 ay önce Doğancı ve Nilüfer barajlarında kritik seviyelere düşen su oranı, 220 günlük süreçte tamamen değişti. Yoğun yağışlar ve Uludağ’daki kar erimeleriyle barajlarda doluluk yüzde 100’e ulaştı. Kontrollü tahliyelerle dere yatakları için uyarı yapıldı.

Bursa barajları için sonbaharda verilen kuraklık alarmının ardından tablo tersine döndü. Yaklaşık 220 gün önce Doğancı ve Nilüfer barajlarında kritik seviyelere inen su oranı, yoğun yağışlar ve kar erimeleriyle yüzde 100'e ulaştı.

BURSA BARAJLARINDA DOLULUK YÜZDE 100'E ÇIKTI

Kentte geçen yıl sonbaharda baraj havzalarında kuruyan alanlar ve çatlayan zeminler dikkat çekmişti. Su seviyelerinin kritik eşiklerin altına düşmesiyle birlikte Bursa genelinde kesintiler uygulanmış, kamuoyunda "Bursa susuz mu kalacak?" sorusu gündeme gelmişti.

BARAJLARDA 220 GÜNDE BÜYÜK DEĞİŞİM

Kış aylarında etkili olan yağışlar ve Uludağ'daki kar erimeleri, Bursa'nın içme suyu kaynaklarında hızlı toparlanma sağladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve AKOM açıklamasına göre rezervuarlara yüksek debili su girişleri yaşandı.

Bu gelişmenin ardından bazı barajlarda kontrollü su salınımı başlatıldı. Tahliyelerin DSİ koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.

KONTROLLÜ TAHLİYE YAPILAN BARAJLAR

Açıklamada kontrollü tahliye yapılan barajlar şöyle sıralandı:

Doğancı Barajı, Nilüfer Barajı, Büyükorhan Cuma Barajı, Çınarcık Barajı, Gölbaşı Barajı ve Boğazköy Barajı.

Doğancı Barajı'nda yüzde 100 doluluk sonrası açılan kapaklarla yapılan tahliye işlemi dron ile görüntülendi.

DERE YATAKLARI İÇİN ANİ YÜKSELME UYARISI

Yetkililer, tahliye süreci nedeniyle akarsu yataklarında ani su yükselmeleri yaşanabileceğini bildirdi. Vatandaşlardan dere yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları istendi.

Ulaşım yolları, tarım arazileri ve düşük kotlu bölgelerde gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Bursa barajları için kuraklık endişesi yerini bu kez kontrollü tahliye ve taşkın riskine yönelik tedbirlere bıraktı.

BURSA'DA TAŞKIN RİSKİ VAR MI?

Yetkililerin uyarısı, doğrudan ani su yükselmeleri ve düşük kotlu bölgelerde tedbir ihtiyacına işaret ediyor. Kontrollü tahliye sürecinde taşkın riskinin artmaması için dere yataklarından uzak durulması ve resmi uyarıların takip edilmesi gerekiyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bursa barajlarında doluluk oranı kaç oldu?
Doğancı ve Nilüfer barajları başta olmak üzere Bursa'daki barajlarda doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

Kontrollü tahliye neden yapılıyor?
Barajlara yüksek debili su girişi yaşandığı için su seviyesi kontrollü şekilde düşürülüyor.

Hangi bölgeler için uyarı yapıldı?
Dere yatakları, baraj çevreleri, düşük kotlu bölgeler, tarım arazileri ve bazı ulaşım yolları için dikkatli olunması istendi.

