Bayram öncesi İstanbul'da sıkı denetim

İstanbul’da, Kurban Bayramı öncesi ‘Huzur İstanbul’ adlı helikopter destekli asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Narkotik Köpeği, gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramına bir gün kala kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Emniyet ekipleri, 39 ilçede 'Huzur İstanbul' uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi ve bekçiler katıldı.

Uygulama noktalarından biri olan Taksim Meydanı'ndaki uygulamada polis ekipleri adeta kuş uçurtmadı. Durdurulan araç sürücüleri ve araçların içi didik didik arandı. Şüpheli görülen şahıslar durdurularak Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı, üzerleri arandı, el çantaları ve valizleri kontrol edildi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. Narkotik Köpeği, gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Belirlenen noktaların giriş ve çıkışları kapatıldı. Özel Harekat polisinin de katıldığı uygulamada olumsuz durum ile karşılaşılmazken uygulamanın geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

