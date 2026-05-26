Başakşehir’de iade tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Başakşehir’de bir markette çıkan silahlı ve bıçaklı kavga paniğe neden oldu. İddiaya göre iade tartışması sonrası çıkan arbedede market çalışanı bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri kavgaya ilişkin inceleme başlattı.