2026 VNL Filenin Sultanları maç takvimi: Milletler Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın maç programı netleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya, Ankara ve Japonya etaplarında kritik karşılaşmalara çıkacak. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Ankara etabı ise şimdiden büyük heyecan yarattı.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon kapsamında Brezilya, Türkiye ve Japonya'da parkeye çıkacak. Milliler, grup aşamasında oynayacağı 12 karşılaşmanın ardından finallere kalabilmek için mücadele verecek.

Filenin Sultanları, üç ülkede zorlu rakiplere karşı kritik sınavlar verecek. (Fotoğraf: A Haber Foto Arşiv) İLK DURAK BREZİLYA: AÇILIŞ MAÇI DOMİNİK CUMHURİYETİ KARŞISINDA Filenin Sultanları, ilk hafta maçlarını 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde oynayacak. Milliler organizasyondaki ilk sınavını Dominik Cumhuriyeti karşısında verecek. İlk haftada Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile de karşılaşacak olan Türkiye, zorlu fikstürde puan kaybı yaşamadan avantaj elde etmeyi hedefliyor.