2026 VNL Filenin Sultanları maç takvimi: Milletler Ligi maçları ne zaman, hangi kanalda?

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde Filenin Sultanları’nın maç programı netleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya, Ankara ve Japonya etaplarında kritik karşılaşmalara çıkacak. Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı Ankara etabı ise şimdiden büyük heyecan yarattı.

2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde mücadele edecek Filenin Sultanları'nın maç programı belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon kapsamında Brezilya, Türkiye ve Japonya'da parkeye çıkacak. Milliler, grup aşamasında oynayacağı 12 karşılaşmanın ardından finallere kalabilmek için mücadele verecek.

Filenin Sultanları, üç ülkede zorlu rakiplere karşı kritik sınavlar verecek.

İLK DURAK BREZİLYA: AÇILIŞ MAÇI DOMİNİK CUMHURİYETİ KARŞISINDA

Filenin Sultanları, ilk hafta maçlarını 3-8 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Brasilia kentinde oynayacak. Milliler organizasyondaki ilk sınavını Dominik Cumhuriyeti karşısında verecek.

İlk haftada Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile de karşılaşacak olan Türkiye, zorlu fikstürde puan kaybı yaşamadan avantaj elde etmeyi hedefliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 VNL maratonu Brezilya'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI VNL MAÇ TAKVİMİ

1.Hafta Maç Programı – Brasilia, Brezilya

Tarih Saat Karşılaşma
3 Haziran 2026 19.00 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
4 Haziran 2026 22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026 21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 00.00 Bulgaristan-Türkiye

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Ankara etabında kritik maçlar oynanacak.

2. Hafta Maç Programı – Ankara, Türkiye

Tarih Saat Karşılaşma
17 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026 19.30 Türkiye-Çin

3. Hafta Maç Programı – Kansai, Japonya

Tarih Saat Karşılaşma
8 Temmuz 2026 06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026 09.30 Tayland-Türkiye

Türkiye, Voleybol Milletler Ligi'nde grup aşamasında 12 maça çıkacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

2026 Voleybol Milletler Ligi karşılaşmalarının TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Resmi yayın planının maç haftaları yaklaşırken açıklanacağı bildirildi.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI GENİŞ KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açıklanan geniş kadroda deneyimli isimlerle genç oyuncular birlikte yer aldı.

Pasörler

Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş

Smaçörler

Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova

Pasör Çaprazları

Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu

Orta Oyuncular

Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer

Liberolar

Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge, Merve İzbilir, Melis Yılmaz

